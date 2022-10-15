Возбуждено уголовное дело после поджога иномарки на Ремесленной улице

В Петроградском районе Петербурга сгорели три иномарки. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что причиной пожара стал поджог. Полиция ищет подозреваемого.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 октября в 5:10 от местного жителя поступило сообщение в полицию о возгорании двух авто у дома 21 по Ремесленной улице.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили выгоревшую иномарку BMW X5. Огонь также сильно повредил стоящий рядом автомобиль марки Mini Cooper и автомобиль марки Land Rover. Пострадавших в результате пожара нет.

В результате просмотра запись с камер, было установлено, что после возгорания BMW от автомобиля в сторону Петровского проспекта скрылся неизвестный.

Опрошенный владелец иномарки сказал, что подозревает в порче автомобиля бывшего мужа жены. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожарные тушили загоревшиеся иномарки на Ремесленной улице. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники.