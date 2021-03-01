Полиция проверит Всеволожскую «похоронку»

«Санкт-Петербург.ру» в декабре прошлого года подробно рассказывал о том, чем живет похоронная отрасль Всеволожского района после первой попытки местных властей навести порядок: жалобы на двойные чеки, бардак на кладбищах, наценки при вывозе тел, чехарда арестов, а также проблемы по антимонопольной линии.

Глава администрации Всеволожского муниципального района (ВМР) Андрей Низовский сообщил, что по информации обнародованной «Санкт-Петербург.ру» УМВД России по Всеволожскому району проведет проверку. Правда, не уточнил, что конкретно будут проверять: предполагаемые потоки «черных» наличных, негласную накрутку ценника за вывоз тела или свежие могилы, появившиеся на официально закрытом Всеволожском кладбище-2.

До незаконных могил и повседневных нарушений не доходят руки



Чисто теоретически любая организация может без проблем пройти любую проверку на потоки «черных» наличных, временно отказавшись от нарушений, если таковые и были раньше. Но спрятать десятки свежих одиночных могил и остаться незамеченным — едва ли возможно. Делать новые захоронения глава ВМР Низовский запретил в феврале 2019 года, постановление четко указывало МБУ «Ритуальные услуги» во главе с Павлом Руденко что допустимы лишь родственные подзахоронения. Однако в 2020 году на Всеволожском кладбище-2 появился отдельный сектор для новых могил.

На момент публикации материала УМВД по Всеволожскому району о контрольных мероприятиях на своем сайте и в СМИ не упоминало. Интригой остается и то, что конкретно является предметом проверки и на какой она стадии. Кроме того, нужно отметить: за последние два года сотрудники местной полиции регулярно взаимодействовали с МБУ «Ритуальные услуги», в том числе и в рамках уголовных дел.



Вполне вероятно, что к одному из таких петербургское УФСБ могло привлечь местную полицию к активной работе. В частности, полицейских Ленобласти могли озадачить отработкой информации по 40-летнему Александра Анохина. О его задержании и аресте в январе 2021 года писало интернет-издание 47news. Журналисты обозначили Анохина как неофициального «парламентера» между коммерсантами и чиновниками, а в Telegram-канале Mash на Мойке мужчину называют одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов города. Пока что Анохину вменяют конкретный эпизод вымогательства в марте 2017 году. Он сидел в автосалоне на Полюстровском и пил кофе и наблюдал за тем, как пятеро крепких кавказцев забирают у заведения 2 млн рублей. По версии следствия, на Анохина, как на режиссера этой сцены, указал один из исполнителей, которых взяли еще прошлым летом.



Криминалитет, бизнес и чиновники



СМИ писали, что Анохин имел непосредственное отношение и к происходящему на кладбищах во Всеволожском муниципальном районе. В частности, появлялся на кладбищенских конфликтах с участием МБУ «Ритуальные услуги». Кроме того 47news, указывает, что партнер Анохина - Михаил Скворцов является директором и владельцем нескольких похоронных и ритуальных компаний, ранее работавших в Ломоносовском районе, а теперь перекочевавших во Всеволожский.

Произошло это после ареста Валерия Половинкина в январе 2020 года. На тот момент он был муниципальным депутатом от «Единой России», однако совершение преступления ему вменяется в бытность его заместителем главы администрации ВМР.

Следственный комитет возбудил в отношении Половинкина уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. На момент ареста следователи располагали данными о 4,9 млн рублей, которые замглавы Всеволожской администрации получил от одной из местных ритуальных компаний. Именно в эту сумму, по версии Следственного комитета, местным коммерсантам обходилось «общее покровительство» чиновника в период с июля 2017 по июль 2018 года. Вместе с ним, как следует из карточки суда, по делу проходит экс-директор МБУ «Ритуальные услуги» Игорь Евтишенков.

Как раз после ареста Половинкина у отказавшихся платить за покровительство коммерсантов начались проблемы, а на замену им пришел бизнес из Ломоносовского района. Что особенно интересно: нынешний директор МБУ Павел Руденко не просто знаком с Половинкиным, а как писал «Санкт-Петербург.ру», мог быть назначен на свою должность по его рекомендации. Глава администрации ВМР Андрей Низовский в ответе на запрос не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Щупальца бизнес-спрута из Ломоносовского района дотянулись и до Токсово: здесь работает зарегистрированная в Ломоносове ООО «Ритуальная кампания». Она зашла на местный рынок летом 2020 года, спустя несколько месяцев после прихода в БМУ «Токсовская служба заказчика» Владимира Картавенко, занявшего должность заместителя главы местной администрации по ЖКХ. В число обязанностей БМУ, помимо контроля над кладбищами, также входит уборка местных территорий.

Методы работы бизнеса из Ломоносовского района в конце февраля продемонстрировал Александр Гринь из компании «Вознесение». Интернет-изданию 47news удалось пообщаться с Сергеем Козелом. 61-летний мужчина рассказал, что что дверь фургончика его фирмы была завалена снегом так, что её невозможно открыть. Он предположил, что к этому может иметь отношение компания «Вознесение». По его словам, директор Гринь на вопросы ответил выстрелами травматического пистолета. В результате в отношении стрелка возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, следствие по данному происшествию еще продолжается.

Чиновникам тоже поручили проверить

Разумеется, подобное положение дел в похоронной сфере Всеволожского района не могло положительно отразиться на качестве услуг, которые здесь получает население. Недовольство трансформировалось в жалобу, которая дошла непосредственно до губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. На прямую линию 15 февраля с первым лицом региона дозвонился местный житель Алексей. Он столкнулся с хитростью муниципалов, которые накручивают максимум услуг. «В специализированном муниципальном учреждении «Ритуальные услуги» обещают, что похороны будут организованы по госрасценкам, а затем выставляют огромные счета за ритуальные услуги, большая часть которых уходит в связанные с предприятием коммерческие структуры», – сообщил он. В качестве реакции на этот звонок губернатор поручил главе администрации ВМР Андрею Низовскому проверить работу МБУ. «Где-то муниципалы заключили договоры и передали кладбище на обслуживание в аренду или пользование различным коммерческими структурами, а где-то занимаются сами напрямую, – демонстрировал осведомленность Александр Дрозденко. – Но недавно у нас вышел областной закон о порядке организации похоронного дела, ритуальных услуг в Ленинградской области, где все более-менее расписано, как надо действовать. И вот сейчас начались проверки по целому ряду муниципальных образований для того, чтобы в первую очередь привести все в порядок, в соответствие с действующим областным и федеральным законодательством. К сожалению, не везде этот рынок правильный».

С момента поручения губернатора прошло уже больше двух недель, однако публичного отчета от муниципальной властей о его исполнении пока нет.