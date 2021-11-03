Петербуржца накажут за жестокое убийство животного

В Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УПК РФ (жестокое обращение с животными). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний житель Санкт-Петербурга", — сказано в комментарии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Житель Санкт-Петербурга зарубил топором щенка алабая. Инцидент произошел в Токсово в конце октября. Живодёр расправился с собакой на глазах соседей. После он бросил труп на дороге. На агрессивное поведение щенка никто не жаловался. По словам соседей, в момент нападения мужчина был в нетрезвом состоянии.