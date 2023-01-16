Ночью в крупном пожаре на Окраинной улице пострадали женщина и две девочки

В Красногвардейском районе после тушения пожара в больницу забрали сразу трех пострадавших, среди которых находились двое несовершеннолетних.

Сообщение о возгорание на Окраинной улице, 9Л поступило специалистам около двух часов ночи, - уточнялось, что огонь охватил трехкомнатную квартиру в Красногвардейском районе Петербурга.

Специалисты оперативно прибыли на место в составе 6 единиц техники от МЧС и 28 человек личного состава, к этому момент пламя охватило 30 квадратных метров отдельной трехкомнатной квартиры.

В половину четвертого утра пожар удалось локализовать, после чего происходило устранение открытого горения. Известно, что в результате пожара пострадали две несовершеннолетние девочки и одна взрослая женщина, которых отправили в больницу для осмотра. Пока об их состоянии ничего не известно.

причины пожара и детали произошедшего в настоящий момент уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге задержала двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля.