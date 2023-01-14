Рецидивисты на каршеринге спалили иномарку на Дальневосточном проспекте

Полиция Петербурга задержала двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в поджоге автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 13 января в полицию поступило сообщение о том, что в Невском районе на Дальневосточном проспекте горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили полностью выгоревшую машину марки Audi, принадлежащую 36-летнему мужчине. В тот же день сотрудники правопорядка на проспекте Большевиков задержали 39-летнего жителя Белгородской области.

Позже на проспекте Стачек был задержан 47- летний житель республики Бурятия. Оба задержанных были ранее судимы.

Было установлено, что злоумышленники подъехали к Audi на каршеринговой машине, совершили поджог и скрылись. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).