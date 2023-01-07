Автомобилист чудом не ушел под лед, пробив ограждение на набережной Фонтанки

В субботу утром, седьмого января, автомобиль оказался на льду Фонтанки. При этом транспортное средство чудом не ушло под воду.

Информация об инциденте появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Предполагается, что автомобилист не справился с управлением, на набережной реки Фонтанки налетел на ограждение (недалеко от Обуховского сквера), пробил его и оказался на льду. В настоящий момент о пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

В социальной сети появились снимки автомобиля, выпавшего за ограждение набережной на лед. На фотографиях видно, что белая иномарка в итоге перевернулась на бок. При этом водителю очень повезло не уйти под лед вместе с тяжелым транспортным средством.

По словам свидетелей ДТП, автомобилист не был пьян. Мужчина до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

На месте работали спасатели. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

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