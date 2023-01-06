В Петербурге нетрезвый водитель иномарки сбил нескольких пешеходов

В Петербурге наряд Росгвардии задержал мужчину, который будучи пьяным сбил нескольких пешеходов на перекрестке в Выборгском районе. Нетрезвый водитель был передан сотрудникам ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 5 января наряд ведомственной охраны, находясь на патрулировании, заметил, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения водитель автомобиля Volvo S60, который совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в зоне пешеходного перехода.

Сотрудники Росгвардии оказали потерпевшим первую помощь и вызвали скорую. Затем задержали водителя иномарки. Мужчина оказался нетрезв. Далее злоумышленник был передан приехавшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Загородном проспекте нарядом ДПС был остановлен каршеринг, за рулем которого находился пьяный студент.