16-летнего петербуржца подозревают в домогательствах к восьмилетнему школьнику

15 октября в правоохранительные органы Петербурга родители восьмилетнего ребенка пожаловались на домогательства со стороны 16-летнего подростка. Происшествие осуществилось на детской площадке на Аэродромной улице.
В Приморском районе Петербурга жительница обвинила 16-летнего подростка в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее сына.
Полицейские нашли подозреваемого в доме на проспекте Авиаконструкторов. Выяснилось, что против него полгода назад было заведено уголовное дело ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). После прошлого правонарушения старшеклассника вернули родителям.