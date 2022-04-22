Одиннадцатиклассника из Петербурга заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней

Учащегося одиннадцатого класса одной из школ Пеитербурга подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении более младшей школьницы. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в полицию обратилась знакомая с подозреваемым женщина, которая сообщила, что предполагаемое преступление было совершено по месту его проживания — в квартире на набережной реки Фонтанки.

Подозреваемого школьника задержали. В настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржец обвинил в извращенном изнасиловании семейную пару и трех женщин.