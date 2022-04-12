Петербуржец обвинил в извращенном изнасиловании семейную пару и трёх женщин

В полицию Петербурга обратился местный житель, заявив о группе насильников, издевавшихся над них в 2020 году. По его словам, он четыре дня терпел насилие от семейной пары и трех неизвестных женщин. Об этом сообщает Мойка78.

30-летний житель Колпино рассказал полицейским, что семейная пара и три женщины насиловали его на протяжении четырех дней. Он уточнил, что супруга мучителя и еще одна женщина якобы использовали при пытках сварочный прут.

При этом ранее мужчина не обращался за помощью, а у правоохранителей слова пострадавшего вызвали сомнения. Оказалось, что заявитель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что в Петербурге ищут мигранта, подозреваемого в изнасиловании своей дочери.