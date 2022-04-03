В Петербурге ищут мигранта, подозреваемого в изнасиловании своей дочери

В Петербурге женщина сообщила в полицию об изнасиловании её бывшим мужем их совместной дочери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

После рассказа женщины полицейские объявили в розыск 46-летнего гражданина Азербайджана. Он зарегистрирован в Гатчинском районе Ленинградской области. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 19-летняя девушка обвинила малознакомого молодого человека, совместно с которым употребляла наркотики в Шушарах, в изнасиловании. Полицейские уже задержали подозреваемого.