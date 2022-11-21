Напавших на программиста подростков задержали в Адмиралтейском районе

Подростки поздним вечером напали на молодого человека и заставили его перевести им деньги. Ранее двое из них уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу, в субботу, 19 ноября, около десяти вечера в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от 24-летнего молодого человека. Он заявил, что у дома № 109 по Садовой улице на него напали трое неизвестных и угрожая расправой, заставили его перевести им 9 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела сотрудниками был задержан 15-летний подросток. После чего было выявлено, что двое подростков 15 и 16 лет, которые уже ранее совершали подобные преступления, также причастны к этому случаю.

На данный момент злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Шушарах школьник угрожал ножом своим одноклассникам и вымогал у них деньги и личные вещи.