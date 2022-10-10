В Петербурге четыре рецидивиста похитили школьника

В Невском районе Петербурга 17-летний юноша был насильно затащен в машину неизвестными и увезен в неизвестном направлении. Полиции был введен план “Перехват”.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 9 октября, в 20:19 в полицию поступило сообщение от 13-летней школьницы, которая сообщила, что она видела, как 17-летнего знакомого ее подруги четверо неизвестных мужчин силой усадили в каршеринговый автомобиль KIA и увезли в неизвестном направлении.

В 20:20 был введен план “Перехват”. В 20:45 в Колпинском районе города правоохранители сумели обнаружить и остановить разыскиваемый автомобиль. В нем находились трое мужчин 27, 39 и 22 лет соответственно. Все они были задержаны в подозрении в совершении преступления. В машине также был обнаружен потерпевший подросток, который был госпитализирован с травмой головы в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что двое задержанных были неоднократно ранее судимы. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге коллекторы похители мужчину и заставляли переоформить квартиру.