Петербуржца похитили коллекторы и несколько дней насильно удерживали

В Петербурге произошел необычный инцидент. Коллекторы похитили мужчину и пытались заставить его переоформить квартиру.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в пятницу, 30 сентября, в полицию поступила информация от 35-летнего мужчины о похищении. Он рассказал, что около недели назад его похитили и насильно удерживают в доме 30 по улице Строителей в городе Кириши. Точную дату похищения он не помнит.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правопорядка. Там они обнаружили заявителя. Мужчина рассказал, что около недели назад его избили четверо неизвестных, после чего похитили с требованием переоформить квартиру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (похищение человека).

Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейские задержали мошенника, которому обманутая пенсионерка передала 10,2 тыс. долларов и 3,7 тыс. евро. Злоумышленником оказался 15-летний подросток.