В Петербурге построят новый корпус больницы святого Георгия

В пятницу, 16 июля, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин проинспектировал социальные учреждения и жилые комплексы Петербурга.

Как сообщил "Санкт-Петербург", первым объектом стал многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы святого Георгия. Строительство началось в феврале 2021 года, планируется завершить в декабре. Сейчас больница готова на 45%. Над объектом работают 160 специалистов и 5 единиц техники.

В новом корпусе будет хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. В ней разместят 305 коек. Также будет построен стационар, который, в случае необходимости, можно будет перепрофилировать под инфекционное отделение. Это позволит увеличить количество коек до 400.

"В прошлом году мы уже поставили один из рекордов — построили корпус Госпиталя для ветеранов войн. Мы начали масштабировать этот положительный опыт, мы использовали проектную документацию, которая тогда прошла госэкспертизу, осуществили перепривязку к этой локации", — сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Никита Стасишин планирует посетить проблемный ЖК «Три апельсина» на Заречной улице. Следом он проинспектирует объекты начального и среднего-общего образования микрорайона Каменка.