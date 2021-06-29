Петербурженка погибла под колесами маршрутки

Под Петербургом произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. Инцидент произошел сегодня днем, 29 июня. В результате столкновения ПАЗа и грузового автомобиля погибла пассажирка маршрутки. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу и области.

Известно, что ДТП произошло в районе 12 часов возле Пушкина. Маршрутный автобус марки ПАЗ двигался по главной дороге, а навстречу выехал грузовик. В результате не удалось избежать лобового столкновения, и один из пассажиров погиб.

Погибшей оказалась пассажирка переднего сидения. Ее выбросило из салона под колеса маршрутки. К моменту прибытия медиков девушка уже была без признаков жизни. Кроме того, водитель автобуса получил перелом ног.