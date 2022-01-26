Пострадавшим в аварии на Московском шоссе окажет помощь компания «Питеравто»

Петербуржцам, пострадавшим в аварии на Московском шоссе в результате столкновения маршрутки и грузовика, окажет помощь транспортная компания «Питеравто» при содействии Комитета по транспорту. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Комтранса.

Пассажирам маршрутного такси К-202 пострадавшим при столкновении с грузовым автомобилем будет оказана помощь, которую можно получить, обратившись по номеру: 677-66-24, добавочный 4224.

Помощь будет оказана несмотря на признание виновником ДТП водителя большегруза. Специалисты компании помогут оформить заявление и прочие документы на получение денежной компенсации в соответствии с действующим законодательством РФ. Также перевозчик окажет пострадавшим любую необходимую помощь.