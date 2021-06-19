В Василеостровском районе водитель каршеринга сбил человека на электросамокате

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и петербуржца на электросамокате. Происшествие произошло на проезжей части Малого проспекта.

Водитель машины, видимо, не собирался останавливаться и наехал прямо на самокатчика. Молодого человека в результате столкновения подбросило, и он отлетел на несколько метров, ударившись об асфальт.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, как мимо попавшего в аварию самокатчика, проезжает скорая помощь. Однако на помощь пострадавшему пришли неравнодушные люди.