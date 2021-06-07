Комитет по транспорту Петербурга предоставил горожанам возможность выразить свое мнение по поводу электросамокатов в анонимном опросе в Telegram. Результатами голосования поделился председатель комитета Кирилл Поляков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Большинство участников опроса отметили, что положительно относятся к использованию самокатов при условии соблюдения правил дорожного движения. Около 25% проголосовавших считают, что для использования электросамокатов должны быть отведены специальные места. 16% горожан отметили, что самокаты являются удобным средством передвижения в большом городе. Наконец, 7% петербуржцев высказались против электросамокатов.
Напомним, власти Петербурга первыми обратили внимание на необходимость контроля работы служб по аренде электросамокатов. С целью предотвращения дальнейших ДТП с участием самокатов комтрансом была сформирована специальная группа для контроля работы служб каршеринга.
Как показали результаты проведенного ведомством опроса, петербуржцы обеспокоены вопросом о соблюдении ПДД пользователями электросамокатов и видят необходимость в регулировании данной сферы.
Глава комтранса Поляков рассказал об отношении петербуржцев к электросамокатам
© Фото: pixabay.com
Комитет по транспорту провел анонимный опрос в Telegram.
Комитет по транспорту Петербурга предоставил горожанам возможность выразить свое мнение по поводу электросамокатов в анонимном опросе в Telegram. Результатами голосования поделился председатель комитета Кирилл Поляков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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