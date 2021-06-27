В Петроградском районе каршеринг сбил курьера на электросамокате

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и курьера на электросамокате. Доставщик еды ехал по Большому проспекту Петроградской стороны по автобусной полосе против движения потока автомобилей в сторону Каменноостровского проспекта. Стоит отметить, что курьер проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В результате чего петербуржец на электросамокате врезался в каршеринг.

Подробности появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы сообщают, что курьер вылетел на красный сигнал светофора и протаранил водительскую дверь каршеринговой "Ауди".

Кроме того, сообщается, что доставщик «Яндекс.Еды» в результате столкновения получил черепно-мозговую травму, разные травмы шеи, а также открытый перелом руки. Пострадавшего доставили в реанимацию в Елизаветенскую больницу, а водителя и пассажира каршеринга доставили в полицию.