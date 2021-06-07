Журналиста петербургской редакции "Эха Москвы" Арсения Веснина вызвали в Следственный комитет

Журналист «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин был вызван к следователю. Предположительно, причиной произошедшего стал пост о том, что сотрудники полиции отняли бургеры у задержанных на акции протеста. Пост проверяют на предмет клеветы в отношении полицейских.

О вызове в СК Веснин сообщил в Facebook. Он отметил, что в отношении его, вероятно, может быть возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 128.1 УК РФ. Данная статья подразумевает до двух лет тюремного заключения, штраф суммой до миллиона рублей.

Напомним, Веснин писал в своем блоге о том, что во время митинга задержанные получили объедки бургеров, которые были съедены сотрудниками полиции.