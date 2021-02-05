Петербургские полицейские попали под подозрение в связи с едой для задержанных

В Петербурге полицейские съели часть еды, которую волонтеры передали задержанным участникам несанкционированных акций. Об этом сообщил журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин в своем Telegram-канале.

В беседе со Znak.com Веснин рассказал, что инцидент зафиксирован в отделе полиции № 33. По словам журналиста, остатки еды они отдали задержанным.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уже опровергли эту информацию. Как пояснили правоохранители, в ночь со 2 на 3 февраля в данный отдел были доставлены несколько человек, задержанных за правонарушения. Их знакомые передали им бутылки с едой и пакеты с фаст-фудом. Полицейские передали еду арестованным, что подтверждают показания с камер видеонаблюдения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, после акции 2 февраля были арестованы несколько десятков человек. Часть задержанных получили штрафы.

После акций 23 и 31 января под арест также попали десятки человек. За насилие в сторону правоохранителей одного из протестующих поместили в СИЗО до 31 марта.