Журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин был вызван к следователю

О вызове к следователю Арсений Веснин сообщил у себя на личной странице в Facebook.



"Если коротко, дознаватель (целый подполковник, хотя сначала должен был быть майор) сказал, что против меня могут возбудить уголовное дело о клевете. Занятно узнавать это в день суда над Навальным. На самом деле, не самое приятное известие, несколько неожиданное. Впрочем, могут и не возбудить, «возможны разные исходы», с квалификацией в полиции не определились, сейчас проходит проверка… Поговорив с юристами, я правда, вообще не понимаю при чем тут может оказаться клевета (то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица) Конкретных лиц тут нет (но оказывается по закону можно неопределенный круг оклеветать, о как!), заведомо ложных сведений тут тоже нет. Было только распространение информации, которую я считаю общественно важной", - пишет журналист.



Арсений Веснин также сказал, что не ожидал такого большого отклика на происшествие с бургерами, так как "она является лишь частью повествования об ужасных условиях содержания задержанных в 33 ОП". "Но клопы, холод и недостаток воды, видимо, всем гораздо менее интересны, чем несколько булочек из Макдональдса", - подчеркнул Арсений.