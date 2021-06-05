На Стачек из огня достали женщину и двух детей

В Петербурге загорелась квартира в жилом доме на проспекте Стачек. В результате огнем отрезало маму и двух детей. Они оказались на балконе и ждали спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу и области.

Инцидент произошел 5 июня, в субботу, в районе 12:20. Огонь заметили в доме №46 по проспекту Стачек. Квартира загорелась на четвертом этаже дома. В результате спасатели достали женщину и детей с помощью трехколенной лестницы.

“Пострадали четыре человека: мужчина получил ожоги и доставляется в больницу, 26-летняя женщина и два ребенка - мальчики в возрасте три года и пять лет - получили легкое отравление угарным газом, решается вопрос госпитализации", - отметили в ведомстве.