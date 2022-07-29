На Стачек тушили ночной пожар по №1БИС

В Кировском районе Петербурга на Стачек, в ночь с 28 на 29 июля, тушили крупный пожар. Возгорание случилось в помещении магазина.

Как сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар случился в ночь на пятницу, 29 июля. Горело помещение магазина на проспекте Стачек 93, корпус 3.

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 03:49.

Пожару присвоили ранг номер 1БИС. На устранение пламени ушел час. Огонь охватил 200 квадратных метров. Через восемь минут после сообщения о пожаре, ему присвоили номер 1БИС. В 04:31, ранг снижен до №1.

От МЧС на тушение пламени было привлечено 22 человека личного состава и пять единиц специальной техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе города случилось возгорание в пристройке к цеху. К его ликвидации пожара от МЧС привлечено 90 человек личного состава и 21 единица техники. Площадь горения составила 5000 квадратных метров.