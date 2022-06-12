Пожар на "Красном треугольнике" удалось локализовать

Распространение огня в "Красном треугольнике" на ста квадратных метрах смогли остановить пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу в воскресенье, 12 июня.

Возгорание локализовали в 18:44, а ранг пожара снижен до первого.

На территории АО "Красный треугольник" одноэтажное здание на набережной Обводного канала 134, корпус 7 начало дымить в 16:18. Возгоранию через полчаса присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. На месте происшествия работали девять пожарных расчетов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за работ по тушению частично было ограничено движение по Обводному каналу. Набережная частично закрыта от улицы Розенштейна до Старо-Петергофского проспекта.