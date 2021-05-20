Полиция задержала голую девушку в центре Петербурга

В центре Северной столицы разгуливала абсолютно голая девушка. Рыжеволосая «Ева» бродила босиком по центру города пока ей не заинтересовались сотрудники полиции. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители заметили необычную девушку и постарались ей помочь. Однако сотрудники правоохранительных органов оказались более настойчивыми и забрали даму в отделение. Примечательно, что рыжеволосая «Ева» была даже без обуви, а в городе сегодня ливни и грозы.

Петербуржцы предположили, что виной всему стали наркотические вещества, либо психическое расстройство. От полиции комментариев пока не поступало.