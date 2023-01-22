Возле "Вкусно — и точка" на "Василеостровской" пьяный дебошир демонстрировал супружеской паре половые органы

В Василеостровском районе Петербурга вечерняя прогулка супружеской пары была омрачена привязавшимся к петербуржцам нетрезвым незнакомцем, который упорно пытался оголить перед ними свои половые органы.

Инцидент произошел 21 января, в субботу вечером, возле ресторана “Вкусно — и точка” напротив станции метро “Василеостровская.” В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что прогуливалась там в компании супруга и двух друзей. Об этом пишет AllNW.

По словам заявительницы, в один момент к ним подошел пьяный незнакомый мужчина с бутылкой в руках, который начал преследовать компанию, выкрикивая в их адрес оскорбления. Затем незнакомец начал снимать перед ними штаны.

Ранее мы также писали, что в сентябре на Невском проспекте в районе Садовой улицы в ночное время была замечана абсолютно голая девушка, которая прогуливалась по главной улице города в компании одетой попутчицы.