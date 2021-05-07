В Кировском районе сорвало ветром «победные» баннеры

В Петербурге испортились развешанные ранее на проводах баннеры «Победы». Особо пострадал ряд на проспекте Стачек. На данный момент ведутся работы по восстановлению баннеров. Причиной отлетевших флагов стал сильный порывистый ветер. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы опубликовали кадры с Кировского района. Флаги и баннеры украшали проспект Стачек на проводах и столбах. Часть отлетела на тротуар, а часть повисла в воздухе.

Ранее торжественные баннеры ко Дню Победы разместила компания ООО «Компания Омега».