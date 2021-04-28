В Петербурге за драку с пьяным мужчиной задержали блогеров и бойцов ММА

В Санкт-Петербурге из-за драки были задержаны бойцы смешанного стиля (ММА) и блогеры Артем Тарасов и Никита Солонин.

Сообщается, что у молодых людей произошел конфликт с неизвестным петербуржцем. В результате оба бойца были задержаны.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Тарасов опубликовал фото, на котором видно, что у Солонина гематома под глазом. Также в описании к посту боец написал, что у блогеров произошел конфликт с пьяным мужчиной. После драки петербуржец подал заявление на них заявление в полицию.

«Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом», — сообщил Тарасов.