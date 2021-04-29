На Никиту Солонина возбудили уголовное дело после драки в поезде

На Никиту Солонина, бойца смешанного стиля, возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Его близкий друг Артем Тарасов, который тоже является бойцом ММА, еще ждет решения по себе.

Ситуация произошла в поезде «Москва – Санкт-Петербург». Участниками конфликта стали два спортсмена и еще один пассажир. Между людьми возник словесный спор, после которого Никита Солонин нанес мужчине удар. Пострадавшим оказался вице-президент «Альфа-Страхования».

По прибытии на Московский вокзал оба молодых человека были задержаны сотрудниками полиции. Также сообщается, что Тарасов и Солонин находились в состоянии алкогольного опьянения.