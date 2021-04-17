В Московском районе на ребенка в коляске упала часть стены

В Петербурге на коляску с ребенком упала лепнина с фасада одного из домов в Московском районе. В результате малыш получил травмы и был госпитализирован. Инцидент произошел в субботу, 17 апреля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что в коляске находился двухлетний ребенок. Вероятно, сверху от дома отвалился кирпич. В результате происшествия ребенок получил травму глаза и у малыша пошла кровь. Ребенка передали врачам, которые дополнительно диагностировали у пострадавшего перелом носа.

Администрация района и управляющие домом службы пока не давали комментариев.