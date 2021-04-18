По факту травмирования ребенка лепниной с фасада начали проверку

В Петербурге начата проверка по факту падения на коляску с двухлетним малышом части фасада со здания на Московском проспекте. Делом займется Прокуратура Московского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился двухлетний ребёнок, лепнины с фасада дома №167 на Московском проспекте», — отметили в пресс-службе.

Так, будет установлены все обстоятельства случившегося. а также дадут оценку управляющим компаниям этого дома.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об упавшей лепнине с фасада здания на ребенка в коляске. В результате чего у двухлетнего малыша перелом носа и разбит глаз.