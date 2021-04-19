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СК РФ завел уголовное дело по факту падения лепнины на ребенка

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© Фото: baltphoto.ru

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Упавшая часть фасада причинила тяжкий вред здоровью двухлетнего малыша.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенку двух лет, на которого упала часть фасада на Московском проспекте. Об этом сообщает ГУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в ведомстве.

Следствие полагает, что лепнину упала с 5-го этажа дома №167 из-за работников ООО «Жилкомсервис №3 Московского района», которые ненадлежащим образом содержали и обеспечивали техническое состояние здания.

Напомним, 17 апреля с фасада здания упала лепнина на коляску с двухлетним малышом. В результате ребенок был госпитализирован с травмой глаза и переломом носа.

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