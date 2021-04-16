В Красногвардейском районе машина сбила семилетнего мальчика на самокате

В Санкт-Петербурге, в Красногвардейском районе, на Индустриальном проспекте, 36, произошло ДТП. В результате аварии, пострадал семилетний мальчик, которого сбил автомобиль, когда тот катался на самокате во дворе. Об этом сообщили сообществе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Лишнее напоминание родителям о необходимости объяснения поведения во дворе, а также водителям, которые ездят во дворе более 20 км/ч», — сообщил автор выложенного поста.

Оказалось, что ребенок ехал по пешеходной дорожке на самокате, а затем выскочил на внутридворовую дорогу. В результате, водитель не успел затормозить и сбил мальчика. Однако упав с самоката, пострадавший смог встать самостоятельно.

После случившегося мальчика сразу же госпитализировали.