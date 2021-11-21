Названа самая частая причина ДТП с участием детей в Петербурге

В Петербурге рекордсменом по числу ДТП с участием детей стал Адмиралтейский район. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, по сравнению с прошлым годом, в два раза выросло число «детских» аварий в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах. В Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом районах таких аварий стало больше в три раза.

Число аварий, которые произошли по причине невнимательности детей при пересечении проезжей части, выросло на 76%. Речь идет о подростках в возрасте от 12 до 17 лет, которые перемещаются по городу без сопровождения взрослых.

В 11,5% случаев аварии вызваны переходом проезжей части на красный свет. В 9% случаев ДТП произошли вне зоны пешеходного перехода. В 5% случаев дети внезапно выходили на проезжу часть из-за припаркованной машины.