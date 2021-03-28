На пересечении Красина и Коммуны произошло пьяное ДТП с возгоранием автомобиля

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе, вечером, в субботу, 27 марта, на перекрестке и пересечении улиц Красина и Коммуны, произошло ДТП, одним из участников которого стал пьяный водитель. Очевидцами страной аварии стали сами петербуржцы.

В результате столкновения автомобилей, один из них загорелся. Стало известно, по словам одного из свидетелей в социальных сетях, что один их участников инцидента находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, он и его нетрезвые друзья были спасены, а вот машину спасти не удалось. Кроме того, во второй машине находился ребенок, состояние которого на данный момент пока неизвестно.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства произошедшего.