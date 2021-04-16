В Центральном районе забор упал на прохожих

В Петербурге на горожан упал строительный забор. Инцидент произошел в Центральном районе города 16 апреля, в пятницу. От падения пострадало несколько прохожих петербуржцев и припаркованные вдоль забора автомобили. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» показали кадры, где видно, что на проходивших мимо людей и на припаркованные вдоль забора машины упала строительная конструкция. Строительный забор был возведен вокруг исторического комплекса Конюшенного ведомства.

Известно, что причиной падения забора стал порывистый ветер. В результате происшествия одного из прохожих накрыло металлической конструкцией, а шесть автомобилей получили повреждения корпуса.