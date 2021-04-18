После падения забора на петербуржцев прокуратура начала проверку

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту упавшего строительного забора у Конюшенного ведомства. В ходе проверки будут оценены действия петербургского оператора капитального ремонта, а также дадут оценку исполнению законодательства в работе подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 16 апреля на набережной канала Грибоедова у дома №7. Там металлический строительный забор упал на восемь машин. Кроме того, забор упал на двух прохожих. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о пострадавшем петербуржце, на которого упал забор.