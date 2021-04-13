Горящий рядом с «Невской мануфактурой» хостел удалось потушить

Загоревшийся накануне хостел «Мэрибэль» удалось потушить. Площадь возгорания в здании составила 50 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Напомним, пожар в хостеле возник из-за бушующего огня на фабрике, расположенной на расстоянии в сто метров. Огонь перекинулся на хостел из-за сильных порывов ветра. Хостел расположен в трехэтажном доме на улице Тельмана в доме №8. Из хостела пришлось эвакуировать 50 человек.

На данный момент возгорание ликвидировано, а жителей хостела временно приютили в двух пунктах размещений в здании одной из школ.