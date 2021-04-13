«Невская мануфактура» все еще горит

В Петербурге продолжает гореть здание фабрики «Невская мануфактура». Примечательно, что пожар начался днем 12 апреля, в понедельник, однако огонь все еще пылает в завалах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание на данный момент не удалось прекратить окончательно. Огонь все еще видно в завалах фабрики. Площадь оставшегося пожара сократилась до 500 квадратных метров. В тушении принимают участие 9 пожарных машин и 37 спасателей.

«Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров», - отметили в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о потушенном хостеле вблизи фабрики.