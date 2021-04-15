В Петербурге задержали гендиректора «Невской мануфактуры» и его заместителя

Следствие Петербурга ходатайствовало о задержании генерального директора Максима Макеева. В суде удовлетворили прошение в отношении гендиректора и его заместителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как постановила судья Татьяна Михайлова, Макеев задержан по делу о пожаре на территории бизнес-центра вместе со своим заместителем. Им вменяется осведомленность о нарушения противопожарной безопасности и игнорирование мер по их устранению.

В результате преступной халатности погибло двое людей, а трое были госпитализированы с сильнейшими ожогами. Кроме того, ветер перекинул огонь на соседнее здание хостела.