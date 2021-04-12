В Москве убили петербургского вора в законе Альберта Рыжего

По информации, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов, петербургский вор в законе Альберт Рыжий (Али Гейдаров) был убит в спортзале собственного дома. Момент убийства был зафиксирован камерами наблюдения, расположенными в спортивном зале.

Сообщается, что мужчина пришел туда с охраной. Около 3 часов дня Гейдарова расстреляли несколько неизвестных. На место происшествия прибыли сотрудники районного отдела полиции. Ранее Гейдаров пережил три покушения.

В июне прошлого года мужчину досрочно освободили из колонии в Марий Эл, где он отбывал срок после задержания в 2014 году.