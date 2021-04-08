В судах Петербурга проходит эвакуация из-за анонимных писем

Утром 8 апреля районные суды Петербурга эвакуируются в связи с поступившими сообщениями о заминировании.

По информации, которая была предоставлена Объединенной пресс-службой судов Петербурга, в первое послание содержало предупреждение о том, что в зданиях Василеостровского и Петродворцового районных судов якобы находится взрывное устройство.

Несколько минут спустя появилась информация об аналогичном сообщении, поступившем в Колпинский районный суд. Сотрудники и посетители были выведены из зданий.

Ожидается, что после проведения проверки суды продолжат работать в штатном режиме.