Три районных суда после сообщений о минировании зданий эвакуировали в Петербурге

По петербургским районным судам прокатилась очередная волна эвакуаций. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Из зданий Выборгского, Октябрьского и Краногвардейского районных судов вывели посетителей и сотрудников. Как и прежде, причиной стали пиьма с угрозами. В пресс-службе объяснили, что у кого-то письмом на электронную почту требуют два миллиона рублей, а кого-то предупредили районные УМВД. В настоящий момент К объектам из списка «минирования» сейчас выехали сотрудники правоохранительных органов и специалисты. Работники судов после осмотра зданий смогут вернуться к своей работе. Однако другие суды продолжают свою работу. Кировский районный суд запретил очередное аниме за сцены насилия. Его признали угрожающим детской психике.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после эвакуации 6,5 тысяч петербуржцев возбудили дело. Сотрудники полиции расследуют масштабную атаку лжеминеров на гостиницы и учебные учреждения. 25 мая предупреждения о якобы заложенных бомбах получили более 700 организаций.