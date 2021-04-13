Лжеминеры снова сообщили о наличии бомб в судах и Роскомнадзоре в Петербурге

Утром, во вторник, 13 апреля, в Санкт-Петербурге анонимные граждане написали на электронную почту судов Петербурга о том, что здания нескольких судов и Роскомнадзора заминированы. В объединенной пресс-службе судов (ОПС) города сообщили, что в связи с этим началась эвакуация граждан как минимум в двух районных судах.

Сообщение от преступника поступило в 10:00 по мск, где автор под ником «Владимир Соловьев» сообщил о минировании суда и Роскомнадзора. Кроме того, лжеминер в конце сообщения пожелал «хорошего рабочего дня».

В ОПС сообщили, что уже эвакуированы Василеостровский и Сестрорецкий районный суд Петербурга.