На Петроградской стороне перевернулся «Солярис»

В Петербурге произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось вечером 4 апреля, в воскресенье. Два автомобиля столкнулись на перекрестке Песочной набережной и Левашовского проспекта. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали фото с перевернувшимся автомобилем марки Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель «перевертыша» выскочил на перекресток и врезался в спускающуюся с моста машину.

На данный момент на месте работают спасательные службы.