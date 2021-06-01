Петербуржец с собачкой дал подзатыльник виновнику ДТП с «перевертышем»

В Адмиралтейском районе города столкнулись два автомобиля и задели третий. Одна из машин перевернулась на крышу, чем удивила автолюбителей, так как в черте города «перевертыши» редкость. Однако на этом интересные детали ДТП не кончаются. Проходивший мимо собаковод решил наказать виновника аварии прямо на месте и толкнул его, а затем дал подзатыльник.

Инцидент произошел 1 июня, во вторник, на перекрестке улицы Егорова и 5-й Красноармейской улицы. Белая Kia Rio выскочила на перекресток на большой скорости, задев «Спортейдж». В результате последняя перевернулась на крышу и задела, припаркованный рядом автомобиль.

В аварии никто серьезно не пострадал. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».