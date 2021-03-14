Третье ДТП с такси за сутки: легковушка перевернулась на 2-м Муринском проспекте

В Петербурге на 2-м Муринском проспекте очевидцы заметили «перевертыш». ДТП произошло 14 марта в районе дома №40. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина такси. Второй участник аварии перевернулся на крышу своего «дастера».

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Фото с места происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Мужик на перевернувшейся машине пихнул правым боком Ситимобил и пошел на взлет. Все целы», — комментируют аварию в сообществе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об аварии в Василеостровском районе, где погиб таксист, а также о ДТП с участием такси в Колпино.