Депутат Максим Резник явится в полицию для дачи показаний по делу о наркотиках

Депутат ЗакСа Максим Резник даст показания в полиции по делу о наркотиках: повестка была вручена парламентарию на входе в Мариинский дворец.

По информации, предоставленной источником в правоохранительных органах, Резник будет допрошен сотрудниками полиции для сбора доказательств в рамках расследования.

Напомним, депутат был задержан 9 марта в парадной дома своего родственника Ивана Дорофеева. В квартире Дорофеева были найдены части конопли, готовые к сбыту, согласно версии следствия.

Как сообщает «Деловой Петербург», в уголовном деле появилась информация о том, что Резник может быть соучастником преступления. Сообщается, что в квартире Дорофеева обнаружили также банку из-под «Ментоса» с веществом бурого цвета, являющемся наркотиком растительного происхождения.